Aym, TCK'nın "Kamu Görevlisine Hakaret" Düzenlemesinin Görüşmesini Erteledi

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağına ilişkin düzenlemenin iptal isteminin görüşmesini erteledi.

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçunu düzenleyen 125. maddenin 3/a bendi ile 131. maddenin 1. fıkrasında yer alan "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç…" ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, Türk Ceza Kanunu'nun "hakaret" suçunu düzenleyen 125. maddesinin 3/a bendindeki, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağına" ilişkin düzenlemenin iptali istendi. Başvuruda ayrıca, "Soruşturma ve kovuşturma koşulu" başlıklı 131. maddenin (1) fıkrasındaki, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının mağdurun şikayetine bağlı olması koşulundan, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçları hariç" tutan düzenlemenin iptaline karar verilmesi talep edildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Genel Kurul gündeminde yer alan başvurunun görüşmelerini erteledi. Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin izinli olması nedeniyle başvurunun görüşmeleri bir sonraki gündem toplantısına bırakıldı.