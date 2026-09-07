Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan TÜRK-İŞ'e ziyaret

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar ve Nazmi Irgat da yer aldı.

Kaynak: AA