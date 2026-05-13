Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi heyetiyle bir araya geldi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, yüksek yargı kurumları arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkaya, Yargıtay Başkanlığının daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Kabulde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan ve Genel Sekreter Murat Azaklı ile Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı da yer aldı.

"Hukuk sistemlerinin gelişimine önemli katkılar sunuyor"

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özkaya, yüksek yargı kurumları arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının hukuk sistemlerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Özellikle yapay zeka ve dijital teknolojilerin yargı hizmetlerinde kullanımının günümüzde anayasa yargısı dahil olmak üzere hukuk alanında yeni imkanlar ve tartışma alanları ortaya çıkardığını, bu süreçte ülkeler arasındaki kurumsal işbirliği ve tecrübe paylaşımının daha da önem kazandığını aktaran Özkaya, bu tür temasların da yargı kurumları arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Özkaya, temmuz ayında Çin Yüksek Halk Mahkemesine gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin de iki ülke yüksek yargı kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

"Anayasa Mahkemesinin birikimi takdirle takip ediliyor"

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen de ev sahipliği için Özkaya'ya teşekkür ederek, yüksek yargı kurumları arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret etti.

Özellikle yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin hukuk alanında etkin ve doğru şekilde kullanılmasının günümüzde yargı sistemleri açısından önemli bir çalışma alanı haline geldiğini belirten Shen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin anayasa yargısı alanındaki birikimini ve kurumsal kapasitesini takdirle takip ettiklerini, mahkemenin yalnızca Türkiye'de değil uluslararası yargı çevrelerinde de saygın bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyadaki rolüne ve Çin ile ilişkilerine de değinen Shen, iki ülke yargı sistemleri arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca
