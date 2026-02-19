Haberler

AYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret

AYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret
Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ederek iyi temennilerde bulundu. Bakan Gürlek, ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Bakan Gürlek, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
