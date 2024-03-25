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Anavatan Partisi, Alanya'da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

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31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaş pazar günü sandık başına gidecek. Siyasi partilerin adayları çalışmalarına devam ederken Antalya'nın Alanya ilçesinde Anavatan Partisi'nden dikkat çeken bir destek kararı geldi. Bir oyun bile önemli olduğu seçimlerde Anavatan Partisi, kentte Cumhur İttifakı'nın destekleyeceklerini açıkladı.

"YENİ DÖNEMDE DE BELEDİYENİN BAŞINDA GÖRECEĞİZ"

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı, Anavatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatınca düzenlenen törende açıklandı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na sonsuz destek vereceklerini dile getirerek, "Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi'nin başında göreceğiz." ifadesini kullandı.

Anavatan Partisi, Alanya'da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

BAŞKAN ADAYI YÜCEL'DEN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel de konuşmasında, şunları kaydetti: Anavatan Partisinin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığına yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."

Anavatan Partisi, Alanya'da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıAdem Murat Yücel

Kaynak: AA / Güncel

Adem Murat Yücel Alanya Politika Güncel Haberler

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