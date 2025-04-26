Anaokulu Öğretmeni Elif Arkalı, Geri Dönüşüm Projesi ile Öğrencilerine Çevre Bilincini Aşılıyor

Kayseri'de anaokulu öğretmeni Elif Arkalı, AB onaylı eTwinning projesiyle öğrencilerine geri dönüşümü öğretiyor.

Nermin Eminoğlu Anaokulu'nda görevli Arkalı, öğrencilerine çevre bilinci kazanmaları amacıyla "Yeşil Seçenekler Hayatı İleri Taşır" isimli AB projesi hazırladı. AB'den destek alan ve Romanya'daki bazı anaokullarında da uygulanmaya başlanan proje geleceğin büyüklerine dünyayı korumanın önemini aşılamayı hedefliyor.

Mart ayında başlayan projede öğrencilerine evlerindeki birçok atık malzemenin geri dönüşümle kullanılabileceğini anlatan Arkalı, minik öğrencilerinin annelerini de çalışmalara dahil etti. Çöpe atılmak üzere ayrılan kağıt, plastik, ip, cam, pil ve metal parçalardan oluşan birçok atık, velilerin de katıldığı etkinliklerle şapka, etek, yağmurluk ve ceket gibi kıyafetlere dönüştürülüyor.

Defile düzenleyecekler

Anaokulu öğretmeni Elif Arkalı, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca çocukların gelişimi ve geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla çeşitli projeler hazırladığını söyledi.

Bu projeye Romanya'dan 2 meslektaşının da dahil olduğunu anlatan Arkalı, şunları kaydetti:

"Vatanseverliğe dünyamızı ve çevremizi koruyarak başlayabiliriz diye yola çıktık. Çünkü dünya vatanımız. Dünyamızı geri dönüşümle, çevreyi, toprağı, bitkiyi koruyarak, ağacı tanıyarak ve hayvanları severek koruyabiliriz. Kayseri'nin belirli kültürel noktalarını, doğal güzelliklerini gezdik. Gezerken suları, ağaçları ve toprağı korumanın öneminden bahsettik. Şimdi neden geri dönüşümle hareket etmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüştüremediğimiz durumda, çevreye vereceğimiz zarardan bahsediyoruz."

Arkalı, düzenleyecekleri defileyle atık malzemelerden yaptıkları giysileri sergileyeceklerini ifade ederek, "Bu atıkların hiçbirinin çöp olmadığını, geri dönüştürülebilir olduğunu, bir kartondan farklı şeyler yapılabileceğini ve bu şekilde karbon ayak izimizi en aza indireceğimizi vurgulamak üzere yola çıktığımız bir defile düzenleyeceğiz." dedi.

Arkalı, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek defilede seslendirilecek müziklerin de çevre konusunda olacağını belirtti.

"Tablet ve telefondan uzaklaştılar"

Anaokulu öğrencilerinden Miray Özgün renkli çöp poşetlerinden elbise yaptıklarını dile getirerek çok eğlendiğini kaydetti.

Özgün'ün annesi Canan Özgün ise kızının proje çalışmaları sayesinde tablet ve telefondan uzak durduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Serra Ekinci dünyanın temiz tutulması ve korunması gerektiğini öğrendiklerini söyleyerek, "Dünyamızı temiz tutmazsak bütün hayvanlar ölebilir. Kağıtlardan elbise yaptık, çok eğlendik." dedi.

Ekinci'nin annesi Gülden Ekinci de kızının bilinçli bir öğrenci olduğunu, kağıttan etek ve ceket tasarladıklarını kaydetti.