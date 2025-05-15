Anaokulu Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Aldı

Anaokulu Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Aldı
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Samsun'daki İstiklal Anaokulu öğrencileri, 'Mor Kumbara' kampanyası ile biriktirdikleri harçlıklarla 5 engelliye tekerlekli sandalye aldı. Etkinlik, Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirildi ve yapılan bağışlar Türkiye Sakatlar Derneği'ne teslim edildi.

Samsun'da anaokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla 5 engelliye tekerlekli sandalye aldı.

Tekkeköy ilçesinde bulunan İstiklal Anaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Mor Kumbara" kampanyası düzenledi.

Öğrenciler kendi hazırladıkları kumbarada harçlıklarını biriktirdi.

Velilerin, idareci ve öğretmenlerin destek verdiği kampanyada toplanan paralarla 5 tekerlekli sandalye alındı. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından alınan tekerlekli sandalyeler Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Dernek Başkanı Halis Candal, projeye öncülük eden İstiklal Anaokulu Müdürü Simge Koç Can'a teşekkür plaketi takdim etti. Etkinliğe katılan idarecilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür belgeleri verildi.

Öğrenciler, Müdür Yardımcısı Beyza Bozkurt, öğretmenleri Ayşegül Kesik ve rehber öğretmen Selma Kerimoğlu eşliğinde, engelli bireylere hazırladıkları çiçekleri de hediye etti.

Anaokulu müdürü Can, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin öğrencilerin empati duygularını geliştirdiğini ve toplumsal bilinç kazanmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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