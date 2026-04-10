Gemerek'te anaokulu öğrencilerinden polislere ziyaret

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gemerek Anaokulu öğrencileri, ziyaret sırasında polislik mesleği hakkında bilgi alırken, emniyet birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklarla yakından ilgilenen İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Minik öğrencilerin ilgi ve sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çağıran, toplumla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı.