Anamur ve Bozyazı Kaymakamları İdari Çalışmaları Görüştü

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

Bozyazı Kaymakamlığındaki ziyarette, taraflar iki ilçedeki idari çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Topsakaloğlu, ziyaretlerinden dolayı Duru'ya teşekkür etti.