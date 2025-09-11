Anamur ve Bozyazı Kaymakamları İdari Çalışmaları Görüştü
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret ederek iki ilçedeki idari çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında istişarede bulundu.
Bozyazı Kaymakamlığındaki ziyarette, taraflar iki ilçedeki idari çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulundu.
Topsakaloğlu, ziyaretlerinden dolayı Duru'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel