Haberler

Anamur ve Bozyazı Kaymakamları İdari Çalışmaları Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret ederek iki ilçedeki idari çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında istişarede bulundu.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

Bozyazı Kaymakamlığındaki ziyarette, taraflar iki ilçedeki idari çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Topsakaloğlu, ziyaretlerinden dolayı Duru'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan aşkı sona erdi

Ünlü çiftten hayranlarını şaşkına çeviren karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti

Netanyahu'dan yeni tehdit: Bunu yapan ülkeyi vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.