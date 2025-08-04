Anamur Kaymakamı Kemal Duru Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Güngören, Çamlıpınar ve Sarıdana mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Duru, vatandaşların taleplerini dinleyerek kamu hizmetlerinin etkinliği konusunda bilgiler verdi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Duru, Güngören, Çamlıpınar ve Sarıdana mahallelerini ziyaret etti.

Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Duru, talep ve önerileri dinledi.

Duru, kamu hizmetlerinin her noktaya etkin şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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