Anamur Kaymakamı Kemal Duru Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Çeltikçi ve Köprübaşı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve onların taleplerini dinledi.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Duru, Çeltikçi ve Köprübaşı mahallelerini ziyaret etti.
Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Duru, talep ve önerileri dinledi.
Duru, kamu hizmetlerinin her noktaya etkin şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını anlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel