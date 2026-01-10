Haberler

Anamur Kaymakamı Duru'dan gazetecilere ziyaret

Güncelleme:
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anamur Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gazetecilerin toplumdaki önemli rolünü vurguladı ve basın mensuplarının gününü kutladı.

Duru, ziyaretinde cemiyet başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Gazetecilerin toplumda kritik bir rol üstlendiğini belirten Duru, basın mensuplarının gününü kutladı.

Cömertler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
