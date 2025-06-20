Anamur Kaymakamı Bozdemir, Başsavcı Çatlı'ya Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ağırlayarak veda ziyaretinde bulundu. İkili, birlikte gerçekleştirdikleri projeleri değerlendirdi.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun'a atanması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Bozdemir, Çatlı'yı makamında ziyaret etti.
Bozdemir ile Çatlı birlikte görev yaptıkları süre boyunca ilçede yapılanları değerlendirdi.
Ziyaret sonunda Çatlı, Bozdemir'e hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel