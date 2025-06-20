Anamur Kaymakamı Bozdemir, Başsavcı Çatlı'ya Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ağırlayarak veda ziyaretinde bulundu. İkili, birlikte gerçekleştirdikleri projeleri değerlendirdi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun'a atanması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Bozdemir, Çatlı'yı makamında ziyaret etti.

Bozdemir ile Çatlı birlikte görev yaptıkları süre boyunca ilçede yapılanları değerlendirdi.

Ziyaret sonunda Çatlı, Bozdemir'e hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Bakın neden
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı

Çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.