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Anamur ilçesinde "ORTAK" projesi tanıtıldı

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Anamur ilçesinde 'ORTAK' projesi tanıtıldı
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Anamur ve Almanya'nın Bingen belediyeleri arasındaki kardeş kent protokolü kapsamında yürütülen "ORTAK" projesi Mersin'in Anamur ilçesinde tanıtıldı.

Anamur ve Almanya'nın Bingen belediyeleri arasındaki kardeş kent protokolü kapsamında yürütülen "ORTAK" projesi Mersin'in Anamur ilçesinde tanıtıldı.

Proje kapsamında Almanya'dan gelen 10 kişilik heyet, ilçe protokolünün katılımıyla belediyenin sosyal tesislerinde ağırlandı.

Proje kapsamında Almanya'dan gelen heyet ilçede çeşitli temaslarda bulunacak.

Heyet, çevre ve doğanın korunması, geri dönüşüm çalışmalarının geliştirilmesi ve orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda yetkililerle bilgi alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA
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