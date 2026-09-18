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Anamur ilçesinde muhtarlara 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verildi

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Anamur ilçesinde muhtarlara 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verildi
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Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantıda Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımının önemi anlatıldı.

Program görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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