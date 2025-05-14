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Anamur İlçe Müftüsü Engelli Bireylerle Buluştu

Anamur İlçe Müftüsü Engelli Bireylerle Buluştu
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Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerle bir araya geldi. Fidan, çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, müftülük olarak engelli bireylere destek verdiklerini açıkladı.

Anamur İlçe Müftülüsü Mehmet Fidan engelli bireylerle bir araya geldi.

Fidan, Engelliler Haftası kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Anamur Halk Eğitimi Merkezinin Güleç Mahallesi'ndeki kurs merkezini ve Ortaköy Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden Fidan, bir araya geldiği engelli personelle sohbet etti.

Müftülük olarak engelli bireyler için her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya da devam edeceklerini belirten Fidan, "Engelli olmak bir kusur değildir, bu rabbimizin bir imtihanıdır. Bütün engellerin sevgiyle, paylaşmayla ve birlikte aşılacağına olan inancım tamdır." dedi

Müftü Mehmet Fidan'a ziyaretlerinde Engelli Koordinatörü Mikail Nehir de eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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