Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Başsavcı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti
Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti. Ziyarette adli olaylar ve basının rolü konuşuldu.
Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti.
Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Ziyarette, ilçedeki adli olaylar, basınla yürütülen istişareli çalışmalar ve doğru haberin kamuoyuna ulaştırılmasının önemi ele alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat