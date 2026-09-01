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Anamur'da tütün ürünleri denetimi yapıldı

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Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda tütün kullanımı ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay, İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil'in de katılımıyla yapılan denetimde, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde vatandaşlar ve işletme sahiplerine bu konuda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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