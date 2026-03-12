Haberler

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 2 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

