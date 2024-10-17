Anamur'da Rauf Denktaş Parkı Yenileniyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Rauf Denktaş Parkı'nın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yenileme proje kapsamında parkta çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Durmuş Deniz, alandaki ağaç ve kum zambakları ile deniz kaplumbağası yaşam alanlarının korunacağını belirtti.

Projede yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, tuvalet, duş ile "halk kafeler"in yer alacağını ifade eden Deniz, "Parkımızı vatandaşlarımızın 4 mevsim kullanıp rahat nefes alabileceği, ilçemize yakışır bir yaşam alanı haline getireceğiz." dedi.