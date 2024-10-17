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Anamur'da Rauf Denktaş Parkı Yenileniyor

Anamur'da Rauf Denktaş Parkı Yenileniyor
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Mersin'in Anamur ilçesinde Rauf Denktaş Parkı'nın yenilenmesi için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Durmuş Deniz, projede doğal yaşam alanlarının korunarak modern yaşam alanları oluşturulacağını belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Rauf Denktaş Parkı'nın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yenileme proje kapsamında parkta çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Durmuş Deniz, alandaki ağaç ve kum zambakları ile deniz kaplumbağası yaşam alanlarının korunacağını belirtti.

Projede yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, tuvalet, duş ile "halk kafeler"in yer alacağını ifade eden Deniz, "Parkımızı vatandaşlarımızın 4 mevsim kullanıp rahat nefes alabileceği, ilçemize yakışır bir yaşam alanı haline getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Yerel Haberler Durmuş Deniz Rauf Denktaş Güncel Anamur mersin Turizm Çevre Yaşam

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