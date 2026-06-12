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Anamur'da polis mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını bilgilendirdi

Anamur'da polis mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını bilgilendirdi
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Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına trafik kuralları, okul çevresi güvenliği ve boğulma risklerine karşı bilgilendirme yaptı.

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kalınören Mahallesi'ndeki Mevsimlik Tarım İşçileri Konteyner Kenti'nde faaliyet gösteren kreşi ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen ekipler, emniyet teşkilatıyla iletişim, trafik kuralları ve okul çevresi güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Polisler, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı da çocuklara gölet, sulama kanalı, dere ve baraj gibi su kaynaklarının çevresinde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden ekipler, güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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