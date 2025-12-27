Haberler

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Anamur'da kaymakam Kemal Duru başkanlığında kuraklık riskine karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bölgenin kuraklık sorunu ve çözüm önerileri tartışıldı.

Anamur'da düzenlenen toplantıda kuraklık riskine karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Kaymakam Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantı, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in sunum yaptığı toplantıda, bölgede yaşanan kuraklık ve alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

