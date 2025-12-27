Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Anamur'da kaymakam Kemal Duru başkanlığında kuraklık riskine karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bölgenin kuraklık sorunu ve çözüm önerileri tartışıldı.
Kaymakam Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantı, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in sunum yaptığı toplantıda, bölgede yaşanan kuraklık ve alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıya kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
