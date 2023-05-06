Anamur'da Hortum Çıktı
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Mersin'in Anamur ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde hortum oluştu. Bazı evlerin çatısı uçarken, 200'den fazla muz ve çilek serası yıkıldı. Anamur-Antalya kara yolunda trafik aksadı.
ANAMUR'DA HORTUM ÇIKTI
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Mersin'in Anamur ilçesinde hortum oluştu. Denizde çıkan hortum, Fatih ile Akarca mahalleleri arasındaki 5 kilometrekare alanda etkili oldu. Bazı evlerin çatısı uçarken, 200'den fazla muz ve çilek serası yıkıldı. Anamur- Antalya kara yolunda da trafik aksadı. Öte yandan Kemal Şahin (70), aracına isabet eden demir parçası yüzünden hafif şekilde yaralandı. Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Güncel