Anamur'da Hortum Çıktı

ANAMUR'DA HORTUM ÇIKTI

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Mersin'in Anamur ilçesinde hortum oluştu. Denizde çıkan hortum, Fatih ile Akarca mahalleleri arasındaki 5 kilometrekare alanda etkili oldu. Bazı evlerin çatısı uçarken, 200'den fazla muz ve çilek serası yıkıldı. Anamur- Antalya kara yolunda da trafik aksadı. Öte yandan Kemal Şahin (70), aracına isabet eden demir parçası yüzünden hafif şekilde yaralandı. Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),