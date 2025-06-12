Anamur'da "gençlik şöleni" yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde "gençlik şöleni" düzenlendi.
Mersin'in Anamur ilçesinde "gençlik şöleni" düzenlendi.
Anamur Müftülüğünce, Anamur Belediyesi Şehit Lütfi Özdemir Tesisleri'nde düzenlenen programda, müzik dinletisi gerçekleştirildi, çeşitli oyunlar oynandı.
Öte yandan 12 Nisan'da Anamur'da Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kaymakam Bilal Bozdemir ile ilçe protokolünün katıldığı programın sonunda davetlilere yöresel ürünler ikram edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel