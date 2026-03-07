Haberler

Anamur Belediye Başkanı Deniz, tarım işçisi kadınları ziyaret etti

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi, hediyeler vererek kutlama yaptı ve yürüyüşe katıldı.

Deniz, beraberindeki meclis üyeleriyle çilek seralarında çalışan kadınları ziyaret etti.

Daha sonra Deniz, Anamur Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı ve Muşurup Sanat Sokağı'nda açılan resim sergisini ziyaret etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
