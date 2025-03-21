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Anahtarı Üzerinde Unutulan Araç Çalıntı Şüphelisi Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde unutulan bir aracı çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan B.Y. tutuklandı. Olayın ardından H.B. de ev hapsine alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, anahtarı üzerinde unutulan aracı çalıştırarak hareket eden B.Y. (47), otoparktan çıktığı sırada devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

B.Y'nin hareketlerinden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, zanlıyı aracın içinde suçüstü yakaladı.

Ekipler, gözaltına alınan zanlıyla birlikte hareket ettiği tespit edilen H.B'yi de (50) Atakum ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.B'ye ise ev hapsi verildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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