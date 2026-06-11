Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, Türk milletinin ümit ufkunda tercih edilebilir, görülebilir, mevcut iktidara, mevcut muhalefete alternatif olabilir bir namzet olarak görülmüştür." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 beldede ara seçim yapıldığını anımsatan Ağıralioğlu, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde sandıktan ikinci parti olarak çıktıklarını belirtti.

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, Türk milletinin ümit ufkunda tercih edilebilir, görülebilir, mevcut iktidara, mevcut muhalefete alternatif olabilir bir namzet olarak görülmüştür." ifadesini kullandı.

Millet iradesini ve sandığı korumayı öncelik olarak gördüklerini dile getiren Ağıralioğlu, CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin, bir an önce CHP'deki iç dengenin sağlanması gerektiğini söyledi.