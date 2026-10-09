Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi heyetini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi heyetini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyetini genel merkezde ağırladı. Ağıralioğlu, gençler için pasaportu, sözü ve itibarı güçlü bir Türkiye istediklerini belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyeti ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Anahtar Parti genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyeti ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Ağıralioğlu sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Gençler hayal kursun, umduğunu bulsun diye buradayız… Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyetini Genel Merkezimizde ağırladık. Gençlerimizin dünyayı görmekten, öğrenmekten, üretmekten ve hayallerinin peşinden gitmekten çekinmediği; pasaportu, sözü ve itibarı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Umutlarınızı başka ülkelerde aramak zorunda kalmadığınız, kendi memleketinizde geleceğinizi kurabildiğiniz büyük bir Türkiye için siyaset yapıyoruz sevgili gençler… Bizim görevimiz, önünüzdeki engelleri kaldırmak; hayallerinizi gerçekleştirebildiğiniz, umduğunuzu bulduğunuz bir Türkiye'yi birlikte kurmak."

Kaynak: ANKA
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri

Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte tüm eşleşmeler
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu