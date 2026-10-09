Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi heyetini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Anahtar Parti genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyeti ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Anahtar Parti genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyeti ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Ağıralioğlu sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Gençler hayal kursun, umduğunu bulsun diye buradayız… Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topluluğu heyetini Genel Merkezimizde ağırladık. Gençlerimizin dünyayı görmekten, öğrenmekten, üretmekten ve hayallerinin peşinden gitmekten çekinmediği; pasaportu, sözü ve itibarı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Umutlarınızı başka ülkelerde aramak zorunda kalmadığınız, kendi memleketinizde geleceğinizi kurabildiğiniz büyük bir Türkiye için siyaset yapıyoruz sevgili gençler… Bizim görevimiz, önünüzdeki engelleri kaldırmak; hayallerinizi gerçekleştirebildiğiniz, umduğunuzu bulduğunuz bir Türkiye'yi birlikte kurmak."

Kaynak: ANKA