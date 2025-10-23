Haberler

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Kazada Yaralandı

Güncelleme:
Çorum'da Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Çetin, bacaklarındaki üç kırık nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde meydana geldi. Fuat Yıldırım idaresindeki 34 KEA 998 plakalı demir yolu şantiyesine ait kamyonet ile Ahmet Hizarlıoğlu yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs, çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Bacağında üç kırık tespit edilen Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, özel hastanedeki müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

