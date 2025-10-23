Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Kazada Yaralandı

1) ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAZADA YARALANDI

ÇORUM'da Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde meydana geldi. Fuat Yıldırım idaresindeki 34 KEA 998 plakalı demir yolu şantiyesine ait kamyonet ile Ahmet Hizarlıoğlu yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs, çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Bacağında üç kırık tespit edilen Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, özel hastanedeki müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.