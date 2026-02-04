Haberler

Anahtar Parti'den "Dertx" Video Serisi...

Güncelleme:
Anahtar Parti, polis memurlarının yaşadığı zorlukları duyurmak amacıyla 'DERTx' isimli video serisini başlattı. İlk videoda yapay zekayla oluşturulan bir karakter, 18 saatlik vardiyalardan sonra ailesine nasıl vakit ayırdığına dair deneyimlerini paylaştı.

Videonun sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Polislerimizin sesi en yukarılara ulaşamıyor olabilir. Biz; görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz..."

Kaynak: ANKA / Güncel
