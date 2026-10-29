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Anahtar Parti 29 Ekim mesajında adalet ve liyakat vurgusuyla 103. yılı kutladı

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Anahtar Parti 29 Ekim mesajında adalet ve liyakat vurgusuyla 103. yılı kutladı Haber Videosunu İzle
Anahtar Parti 29 Ekim mesajında adalet ve liyakat vurgusuyla 103. yılı kutladı
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Anahtar Parti, resmi sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin videolu bir mesaj paylaştı. Mesajda 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet'in adalet, liyakat ve milletin gücüyle ileri taşınması için çalışıldığı, Atatürk ve istiklal kahramanlarının anıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Anahtar Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ilişkin, "103 yıl önce bu iradeyle kurulan Cumhuriyetimizi; adaletle, liyakatle ve milletimizin gücüyle daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

Anahtar Parti, resmi sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin videolu mesaj paylaştı. Paylaşımda, "Cumhuriyet, bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen kendi geleceğine sahip çıkma iradesidir. 103 yıl önce bu iradeyle kurulan Cumhuriyetimizi; adaletle, liyakatle ve milletimizin gücüyle daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!" denildi.

Kaynak: ANKA
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