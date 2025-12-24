Haberler

Anahtar Parti, 100 Bin Üye Barajını Aştı

Güncelleme:
Anahtar Parti, kuruluşunun birinci yılında 100 bin 211 onaylı üyeye ulaştı. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, bu güvene layık olmaya çalışacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken, teşkilatlanma sürecinde 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaştı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bu güvene layık olacağız" dedi.

Parti yönetimi, 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaşılmasının parti politikalarına duyulan ilgi, sahadaki çalışmalar ve teşkilatların aktif performansının bir yansıması olduğunu belirtirken, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edeceğini ifade etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da partiye katılım gösteren üyelere ve sahada emek veren teşkilatlara teşekkür etti. Ağıralioğlu, yaptığı değerlendirmede, "Bu yürüyüş sayılara değil, inanca dayanıyor. Anahtar Parti, milletin umudunu taşıyan bir iradenin adıdır. Bu güvene layık olacak, Türkiye'nin yarınlarını cesaretle ve adaletle kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
