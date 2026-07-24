Anadolu Üniversitesi'ne Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Anadolu Üniversitesine verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi, düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Adıgüzel'e verdi.

Belge takdiminin ardından YÖKAK Başkanı Kocabıçak'ın katılımıyla Üniversite Senatosu ve Kalite Komisyonu üyelerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Adıgüzel, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'nin üniversitenin kalite odaklı dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Kalite güvence sisteminin eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerini kapsayan sürdürülebilir yönetim anlayışının parçası olduğunu aktaran Adıgüzel, akreditasyon sürecine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Toplantıda, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi, kurumsal akreditasyon süreçleri ve kalite kültürünün sürdürülebilirliği ele alındı.

Kaynak: AA