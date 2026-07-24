Haberler

Anadolu Üniversitesi'ne Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Anadolu Üniversitesi'ne Kurumsal Akreditasyon Belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖKAK tarafından Anadolu Üniversitesi'ne verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi, törenle Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e takdim edildi. Belge, kalite odaklı dönüşümde önemli adım olarak değerlendirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Anadolu Üniversitesine verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi, düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Adıgüzel'e verdi.

Belge takdiminin ardından YÖKAK Başkanı Kocabıçak'ın katılımıyla Üniversite Senatosu ve Kalite Komisyonu üyelerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Adıgüzel, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'nin üniversitenin kalite odaklı dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Kalite güvence sisteminin eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerini kapsayan sürdürülebilir yönetim anlayışının parçası olduğunu aktaran Adıgüzel, akreditasyon sürecine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Toplantıda, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi, kurumsal akreditasyon süreçleri ve kalite kültürünün sürdürülebilirliği ele alındı.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özel'in ardından CHP'de deprem! İstifa eden vekil sayısı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti

Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim

Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı