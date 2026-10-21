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Anadolu Üniversitesinde ceza ve muhakeme hukuku kongresi Özcan Uçkan anısına başladı

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Anadolu Üniversitesinde ceza ve muhakeme hukuku kongresi Özcan Uçkan anısına başladı
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Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlediği Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ulusal Kongresi, merhum Prof. Dr. Özcan Uçkan anısına Sinema Anadolu'da başladı. Kongre 23 Ekim'e kadar sürecek ve ceza hukukunun güncel meseleleri ele alınacak.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ulusal Kongresi" başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen kongre, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalınca fakültede uzun yıllar görev yapan merhum Prof. Dr. Özcan Uçkan'ın anısına düzenleniyor.

Kongrenin açılışına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Kaya Çalışkan ile akademisyenler, hukuk uygulayıcıları ve öğrenciler katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, açılışta yaptığı konuşmada, ulusal kongre serisini akademisyenler ile hukuk uygulayıcılarını bir araya getiren kalıcı bir akademik platform haline getirmeyi önemsediklerini belirtti.

Ceza hukukunun toplumsal yapıdaki, teknolojideki ve suç olgusundaki değişimlerle??????? yeni sorularla karşı karşıya kaldığını kaydeden Aygün, "Özellikle dijitalleşme ve yapay zekadaki gelişmeler, mevcut hukuki kavramların ve sorumluluk anlayışının yeniden düşünülmesini gerekli kılmıştır." ifadesini kullandı.

Kongre Düzenleme Kurulu üyesi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya da kongrede ceza hukukunun farklı alanlarına ilişkin bildirilerin sunulacağını kaydetti.

Kongrenin ilk oturumunda "Türk Ceza Hukuku Reformu'nun 21 Yılının Genel Değerlendirmesi" başlığı ele alındı.

Oturumda, Türk ceza hukuku reformunun 21 yıllık sürecinin değerlendirilmesi ve ceza hukukundaki gelişmelerin akademik ve uygulamaya dönük farklı bakış açılarıyla ele alınması hedeflendi.

23 Ekim'e kadar devam edecek kongrede, ceza ve ceza muhakemesi hukukunun güncel meseleleri farklı başlıklar altında değerlendirilecek.

Etkinlikle akademisyenler ve hukuk uygulayıcıları arasında bilimsel bilgi paylaşımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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