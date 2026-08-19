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Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden ESOGÜ Rektörü'ne hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden ESOGÜ Rektörü'ne hayırlı olsun ziyareti
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ESOGÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'u ziyaret ederek başarı diledi ve EDEV bağış sertifikası takdim etti. Görüşmede iki üniversite arasındaki işbirliği ve ortak projeler ele alındı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'a ziyarette bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan da yer aldı.

Rektör Adıgüzel, Gümüşsoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette ayrıca Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) aracılığıyla gerçekleştirilen bağış için hazırlanan sertifika, Rektör Adıgüzel tarafından Prof. Dr. Gümüşsoy'a takdim edildi.

Görüşmede, Anadolu Üniversitesi ile ESOGÜ arasındaki mevcut işbirliklerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek çalışmaların yanı sıra yükseköğretim alanında Eskişehir'e katkı sağlayacak ortak projeler de değerlendirildi.

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ziyaret ve bağış sertifikasının takdiminden dolayı Rektör Adıgüzel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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