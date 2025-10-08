Anadolu Üniversitesi'nden Belçika'da Türk Dili ve Kültürü Programı

Brüksel Büyükelçiliği, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in katılımıyla "Sınırları Aşan Eğitim: Anadolu Üniversitesi ile Belçika'da Açık ve Uzaktan Öğrenme Fırsatı" başlıklı etkinlik düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adıgüzel, Brüksel'deki TOBB ofisinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, bu yıl başlatılan Türk Dili ve Kültürü programını tanıttı.

Prof. Dr. Adıgüzel, özellikle son yıllarda Türk dizileriyle Türkçeye olan ilginin arttığını, programın bu durumu akademik çıktıya dönüştürebilmeyi amaçladığını söyledi.

Programa sadece uluslararası öğrenciler ve Avrupa'daki Türklerin kayıt olabileceğini belirten Adıgüzel, hedef kitlenin diasporadaki Türkler ve yurt dışında Türk dili ve kültürüne ilgi duyanlar olduğunu ifade etti.

Adıgüzel, programın bir yıllık hazırlığın ardından iki yıllık eğitim sürecinin sonunda ön lisans diploması sağladığını dile getirerek, mezunların açık öğretim sistemi üzerinden 28 ön lisans ve 20 lisans programından birine devam etme şansına sahip olduğunu aktardı.

Diplomanın tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olduğunun altını çizen Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi, Avrupa'daki Türklerin eğitim seviyesinin yükseltilmesi konusunda her zaman yanlarında oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek." diye konuştu.

Büyükelçi Tantekin de Belçika'daki Türk toplumunun iki ülke arasında dostluk köprüsü teşkil ettiğini vurgulayarak, "Eğitimle ilgili tüm projeler bizi heyecanlandırıyor." dedi.

Türk toplumunun gelecek nesillerinin eğitim seviyesinin yükselmesinin Belçika toplumuna ve ikili ilişkilere pozitif katkı sağlayacağını belirten Tantekin, dinamik yapay zeka çağında bilginin sürekli güncellenmesi gerektiğini, Anadolu Üniversitesinin bu yönde imkan sunduğunu söyledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, Belçika'daki Türk toplumundan temsilciler katıldı.

Kayıtlar, 3 Kasım'a kadar "https://aof.anadolu.edu.tr" adresinden yapılabilecek.