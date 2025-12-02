Eskişehir'de 'YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol' konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" başlıklı seminer düzenledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı, sosyal hizmette kariyer planlamasında kişisel farkındalığın önemli olduğunu belirterek, farklı kurumlarda edindiği deneyimlerin mesleki bakış açısını geliştirdiğini söyledi.

Bağımlılık alanında çalışmanın bilinçli bir tercih olduğunu ifade eden Palancı, birey, aile ve çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesinin bu alandaki hizmeti daha etkili kıldığını kaydetti.

Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ve teşekkür belgesinin takdiminin ardından sona erdi.