Haberler

Eskişehir'de "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" konuşuldu

Eskişehir'de 'YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol' konuşuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, sosyal hizmet uzmanı Serkan Palancı'nın katılımıyla 'YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol' konulu bir seminer düzenledi. Palancı, sosyal hizmette kariyer planlamasında kişisel farkındalığın önemine ve bağımlılık alanında çalışmanın bilinçli bir tercih olduğuna değindi.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" başlıklı seminer düzenledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı, sosyal hizmette kariyer planlamasında kişisel farkındalığın önemli olduğunu belirterek, farklı kurumlarda edindiği deneyimlerin mesleki bakış açısını geliştirdiğini söyledi.

Bağımlılık alanında çalışmanın bilinçli bir tercih olduğunu ifade eden Palancı, birey, aile ve çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesinin bu alandaki hizmeti daha etkili kıldığını kaydetti.

Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ve teşekkür belgesinin takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hatice Gamze Güngör - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Nelson Frye'ın stratejisiyle istikrarlı kazançlar elde ettim. Onunla başladım ve 340.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, onunla Whatsapp'tan (0852-9446-4893) iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.