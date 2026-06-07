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Anadolu Üniversitesinin mezunları kampüste buluştu

Anadolu Üniversitesinin mezunları kampüste buluştu
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Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Koordinatörlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Anadolu Mezun Buluşması, mezunları yıllar sonra kampüste bir araya getirdi. Rektör ve akademisyenlerin konuşmalarıyla dayanışma ve aidiyet duygusu pekiştirildi.

Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Koordinatörlüğü (ANAMEZUN) tarafından ilk kez düzenlenen Anadolu Mezun Buluşması, mezunları yıllar sonra aynı kampüste bir araya getirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, mezunlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, üniversite ile mezunlar arasındaki bağı canlı tutmayı ve ortak aidiyet duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, yeni öğrenci yemekhanesinde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 65 yıldır mezun verdiklerini ve Türkiye'nin her köşesinde çok önemli görevlerde mezunlarının olduğunu belirtti.

Üniversitenin sektörde büyük bir karşılığı olduğunu kaydeden Adıgüzel, etkinlikteki mezunların da bu markanın hakkını verdiğini vurguladı.

Aynı üniversiteden mezun olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da birer konuşma yaptı.

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü ve ANAMEZUN Koordinatörü Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş da sadece geçmişi yad etmediklerini, bir bağ kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Programa, öğretim elemanları ile mezunlar da katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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