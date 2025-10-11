Anadolu Üniversitesi Köln'de Mezuniyet Töreni Düzenledi

Almanya'nın Köln kentinde, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programlarından mezun olanlara törenle diplomaları verildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) konferans salonunda düzenlenen diploma törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, AÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ataşeler, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Adıgüzel, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Batı Avrupa Programlarının 38. yılını kutladıklarını belirterek, yeniden yapılanma süreci tamamlandıktan sonra, Köln merkez bürosunun Avrupa'daki öğrencilere hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin 1958 yılından bu yana Türk yükseköğretiminin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Anadolu Üniversitesi'nin 44 yıldır uzaktan eğitim sistemiyle dezavantajlı gruplara ve eğitime erişmekte güçlük çeken bireylere yükseköğretim imkanı sunduğunu ifade eden Adıgüzel, üniversitenin bu uzun yolculuğun 38 yılını Avrupa'daki Türklerle birlikte sürdürdüğünü vurguladı.

Adıgüzel, öğrencileri mezun edip uğurladıktan sonra ilişkiyi kesmediklerini, her zaman mezun öğrencilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya attı.