Anadolu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açıldı

Eskişehir'de, "Anadolu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni", Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Anadolu Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, ödüle layık görülen öğretim görevlileri ile öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törende, "2025-2026 Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersi"ni Prof. Dr. Nabi Avcı, "Üniversitelerin Geleceği" konusu üzerinden verdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, programda yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesi'nin yarım asırlık bir çınar gibi olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve akademisyenlerin elden ele taşıyacağı bayraklarla üniversitenin daha da güzel yerlere geleceğini düşündüğünü belirten Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Anadolu Üniversitesi, tıp fakültesine ve mühendislik fakültesine sahip bir üniversite değil, şu an ölçümleri mühendislik makaleleri araştırmaları üzerinden yaparsanız gerilerde kalırız ama biz insan bilimleri açısından sıralamaya girdiğimizde Türkiye'nin en üst sıralarında yer alan üniversiteler arasında bulunuyoruz."

" - Yeni açılan 15 bölümümüzle Türkiye'de rekor kırdığımızı düşünüyorum"

Adıgüzel, üniversite bünyesinde bu yıl 15 yeni bölüm açıldığını dile getirerek, "Bu Türkiye'de bir rekordur diye düşünüyorum. 15 programdan 10 tanesine bu sene öğrenci aldık. 5'ine, yüzde 100 İngilizce eğitim veren, Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlere de 2026-2027 yılında öğrenci almaya başladık." diye konuştu.

Fakültenin iki bölümünün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunduğunu kaydeden Adıgüzel, "Uluslararası Lojistik ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüz ve bu fakülte bünyesindeki iki bölümümüz, sıralama sırasında birisi birinci diğeri ise Türkiye'de üçüncü sırada. İlk yılları olmasına rağmen ilk sıralardan öğrenci aldılar." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu açıldığına da değinerek, "Orada da 4 bölümümüz var. En düşük bölümümüz Türkiye'de 3. sıradan yer aldı. İki tanesi ilk sırada yer aldı. Diğer bölümlerimizde ikinci ve üçüncü sıradan öğrenci aldılar." dedi.

Törene, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.