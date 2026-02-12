MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel, Almanya'da gerçekleştirdiği liman ziyaretine ait görüntüleri paylaştı. TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis'in katıldığı ziyarette detaylar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel şehrinde gerçekleştirdiği liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel'de liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel