MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel, Almanya'da gerçekleştirdiği liman ziyaretine ait görüntüleri paylaştı. TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis'in katıldığı ziyarette detaylar paylaşıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
