Anadolu Otoyolu ve D-100'ün Düzce–Bolu Kesimi Ağır Taşıt Trafiğine Kapatıldı

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Düzce Kaynaşlı–Bolu Gerede Cankurtaran kesiminin ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahta ağır taşıtların geçişine izin verilmediği belirtilirken, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Uygulamanın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, sürücülere güncel yol durumu ve alternatif güzergahlar için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.