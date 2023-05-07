Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Bolu Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi ile Düzce Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Kaynaşlı geçişlerinde sis, görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.

Polis ekipleri, güzergahta seyreden sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde de bastıran sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.