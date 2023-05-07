Üye Girişi
Haberi Paylaş
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Bolu Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi ile Düzce Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Kaynaşlı geçişlerinde sis, görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.

Polis ekipleri, güzergahta seyreden sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde de bastıran sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel

Anadolu Otoyolu Toros Dağları Abant Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title