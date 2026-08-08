Otoyolda Motosiklet Römorka Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde, yol çalışması nedeniyle sol şeritte bulunan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü 68 yaşındaki R.Y. hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ceset hastane morguna kaldırıldı, trafik normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Otoyolun İstanbul istikameti Arifiye kesiminde R.Y. (68) yönetimindeki 16 AOL 55 plakalı motosiklet, yol çalışması nedeniyle sol şeritte bulunan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan R.Y. yaralandı, kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.