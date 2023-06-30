Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 12 Yaralı

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.