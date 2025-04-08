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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza Sonrası Ulaşım Normale Döndü

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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda tır, otomobil ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası Ankara istikametindeki ulaşım normale döndü. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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