Haberler

Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Yeniçağa gişeleri mevkisinde İ.S. idaresindeki 54 AED 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan otomobil sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti

Abisini tanımayan yok! Yere düştü, kendinden geçti
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Genç iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi