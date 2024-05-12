Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda park halindeki tıra çarpan tırda 2 kişi öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, tırdan inen sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybederken, diğer tırın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü tırın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti.

Sürücü, yanındaki yolcu Sevgi Özdemir (39) ile tırdan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda malzemesi taşıyan tır, emniyet şeridindeki tıra çarparak yan yattı.

Kazada Sevgi Özdemir indikleri tırın altında kalırken, Hüseyin Özdemir ise bariyerlerin kenarına savruldu.

Her iki aracın dorsesinde bulunan malzemeler yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Yaralanan diğer sürücü Y.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Sakarya Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş ölüm sebebi ne, neden öldü? Sinan Ateş niye, kim tarafından öldürüldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title