Kocaeli'de otoyol gişelerine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde bir otomobil, gişelere çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Gebze geçişinde Ü.Y. idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki M.Y. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel