Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekipler, araçların kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu